Engin Avcı: "Yedirirler o kurşunu adama"

Gazeteci Engin Avcı, Meral Akşener'in mecliste kurşun fırlatmasıyla ilgili olarak açtı ağzını yumdu gözünü. Avcı "30 bin şehit için ağzını açıp tek laf edemeyenin millet meclisinin kürsüsünde kurşun sallamaya haddi yok, yedirirler adama o kurşunu" şeklinde konuştu.

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Gazeteci Engin Avcı, Meral Akşener'in mecliste kurşun fırlatmasıyla ilgili olarak açtı ağzını yumdu gözünü. Avcı "30 bin şehit için ağzını açıp tek laf edemeyenin millet meclisinin kürsüsünde kurşun sallamaya haddi yok, yedirirler adama o kurşunu" şeklinde konuştu. Avcı "Masada adeta Türkiye var, paylaşılıyor. Herkes pastadan el-kol-gövde 'ne koparırsam' derdinde. Omurgasız bir siyaset yürüyor, omurgasız ittifaklar yapılıyor." şeklinde konuştu. Ayrıca Avcı, mecliste fırlatılan kurşunun Kandil'in kurşunu olduğunu ifade etti.

# Haberiniz Olsun # Kurşun # Akşener # meclis

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