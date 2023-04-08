O partide Kılıçdaroğlu çatlağı!

Gazeteci Engin Avcı, Ulusal Kanal'da yayınlanan Haberiniz Olsun'a konuk oldu.

Seçim süreci ile ilgili konuşan Avcı, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi kararından sonra partinin kurucu üyelerinden olan Sarıyer İlçe Başkanı'nın istifa ettiğini duyurdu.

Avcı, Milletvekilleri listelerinin teslim edilmesinin ardından adeta "Kıyamet" kopacağını belirtti.