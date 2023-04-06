Eski CHP Milletvekili Sevigen: "En çok üzüldüğüm konu..."

Eski Devlet Bakanı ve CHP Milletvekili Mehmet Sevigen katıldığı Ulusal Özel programında muhalefeti topa tuttu.

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Eski Devlet Bakanı ve CHP Milletvekili Mehmet Sevigen katıldığı Ulusal Özel programında muhalefeti topa tuttu. Sevigen konuyla ilgili olarak " Bu çocukların oyu bu ülkeyi kurtaracak. Bu çocukların umudunu aldık. Muhalefet umut alır mı? Umut verir muhalefet" şeklinde konuştu.

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