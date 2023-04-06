Eski CHP Milletvekili Sevigen: "En çok üzüldüğüm konu..."
Eski Devlet Bakanı ve CHP Milletvekili Mehmet Sevigen katıldığı Ulusal Özel programında muhalefeti topa tuttu.
Eski Devlet Bakanı ve CHP Milletvekili Mehmet Sevigen katıldığı Ulusal Özel programında muhalefeti topa tuttu. Sevigen konuyla ilgili olarak " Bu çocukların oyu bu ülkeyi kurtaracak. Bu çocukların umudunu aldık. Muhalefet umut alır mı? Umut verir muhalefet" şeklinde konuştu.
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