Eski CHP Milletvekili Sevigen: "En çok üzüldüğüm konu..."

Eski Devlet Bakanı ve CHP Milletvekili Mehmet Sevigen katıldığı Ulusal Özel programında muhalefeti topa tuttu. Sevigen konuyla ilgili olarak " Bu çocukların oyu bu ülkeyi kurtaracak. Bu çocukların umudunu aldık. Muhalefet umut alır mı? Umut verir muhalefet" şeklinde konuştu.