Eski devlet bakanı ve CHP milletvekili Mehmet Sevigen, son günlerde gündemi meşgul eden "seccade" konusunda açıklamalarda bulundu. Sevigen "Bu ülkenin manevi değerleriyle oynamayacaksın kardeşim" şeklinde konuştu. Ayrıca Sevigen konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

- Bu ülkenin manevi değerleriyle oynamayacaksın kardeşim, işine bakacaksın. Topluma ne vereceksen onu anlatacaksın. Umudumuzu çaldı bunlar ya, umudumuz kalmadı. Siyaset boşluk bırakmıyor.