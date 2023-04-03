Hakan Topkurulu: "Özelleştirmelerin çoğu Babacan döneminde yapıldı"

Topkurulu, özelleştirme gelirlerinin ise tahviller yoluyla ABD’ye aktarıldığını söyledi. Babacan yönetimindeki liberal ekonominin, Türkiye’yi dış borç batağına sürüklediğini ve ABD’ye bağımlı hale getirdiğini vurgulayan Topkurulu, ABD'nin Millet İttifakı'nı destekleyerek bu bağımlılık düzeninin yeniden kurmaya çalıştığını söyledi.



Vatan Partisi Ekonomi Siyasetleri Bürosu Başkanı Hakan Topkurulu, Millet İtifakı ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ekonomik vaatlerini, Ulusal Kanal yayınında değerlendirdi.



Topkurulu, Türkiye’deki özelleştirmelerin yüzde 90’ının Ali Babacan döneminde yapıldığına dikkat çekti.





-Türkiye 71 milyar 362 milyon dolarlık özelleştirme yapmış. Tüpraş'ı Petkim'i Etsüt kurumları ne varsa satmış. Bunun 58 milyar 788 milyon dolarlık kısmı Babacan döneminde... Memleketin her şeyini satıp savdılar bu dönemde. Bir çizgiyi temsil ediyor Ali Babacan ve bugün Millet İttifakı'nın uygulayacağı çizgi aynı çizgi...

Topkurulu, Babacan döneminde özelleştirme gelirlerinin tahvil yoluyla Amerika Birleşik Devletleri’ne aktarılarak, Türkiye’nin borçlandırıldığını ve ABD’ye bağımlı hale getirildiğini vurguladı.





- Türkiye'nin dış borcu 64 milyar dolardan, nerelere geldi. Peki nerelere gitti bu paralar. Amerika'ya vermişler. Amerikan tahvillerine verilmiş. 118 milyar dolar biz borçlanmışız, bunun 82 milyon dolarını Abd'ye vermişiz. bu bir vahşettir.

Ali Babacan’ın ekonomi yönetiminden ayrılmasıyla ABD’deye borçlanmanın da durduğuna dikkat çeken Hakan Topkurulu, ABD’nin bu bağımlılık düzenini yeniden kurmak için Millet İttifakı'nı desteklediğini belirtti.



