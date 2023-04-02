İhsan Sefa: "Erdoğan ABD'den vazgeçmedi"
Haberiniz Olsun programına katılan Emekli Hava Kurmay Albay İhsan Sefa, gündemi ve NATO-Türkiye ilişkisini değerlendirdi.
Haberiniz Olsun programına katılan Emekli Hava Kurmay Albay İhsan Sefa, gündemi ve NATO-Türkiye ilişkisini değerlendirdi. Sefa, Amerika'nın Türkiye'yi küçültme, parçalama gibi hedeflerinden hiç vazgeçmediğini belirtirken "Türk halkı NATO'ya karşı ama Türk meclisi NATO'ya karşı değil" ifadelerini kullandı. Ayrıca Sefa şunları vurguladı:
- Vatan Partisi'nin mecliste 5 tane vekili olsun, dağıtır ortalığı. O meclisi dizayn eder ama yok. Türk halkı NATO'ya karşı ama Türk meclisi karşı değil. Bu meclis, milli olmaktan çıkmıştır. Seni Finlandiya'nın NATO'ya alınmasına zorlayan nedir? Sen düşmanın büyümesine yardım ediyorsun. AK Parti iktidarı korktuğu için destek veriyor. Amerika'nın karşısında kim dik durmuşsa kazanmıştır. Çünkü ABD askeri savaşamaz ancak piyon kullanır.
İhsan Sefa, gündemle alakalı olarak da şunları kaydetti:
- Ne zaman Erdoğan BOP eş başkanlığının masum bir şey olmadığını, Türkiye'yi bölmek istediğini farketti o zaman ondan vazgeçti ve PKK ile silahlı mücadeleyi başlattı. Bu silahlı mücadelenin başlaması demek, Erdoğan'ın BOP eş başkanlığını bıraktığının ilanıdır. Dolayısıyla Amerika da Erdoğan'ı hedefe koydu ama Erdoğan, ABD'den vazgeçti mi? Vazgeçemedi. Türkiye'ye düşman bir İkinci İsrail kurulacak. Hedefte Türkiye var. HDP'nin aday çıkarmamasındaki asıl neden Kılıçdaroğlu'na destek vermek. Yeşil Sol Parti aslında PKK'nın kendisi. Bunlar İkinci İsrail'in kurulması için kullanılan piyonlar. Hükümet ne yapıyor? Sadece kınıyor. En iyi savunma taarruzdur. . Bir taraf PKK'yı diğer taraf Hizbullah'ı şirin göstermeye çalışıyor. Vatan Partisi meclise girecek ve bu ittifaklar dağılacak. Vatan Partisi, Türkiye'yi Atatürk çizgisine, cumhuriyet ayarlarına getirecektir. Türk halkı şu anda bir çıkmazda. Türkiye'nin kurtuluşu için Vatan Partisi'nin mecliste olması lazım. Terör odaklarına, ABD piyonlarına geçit vermeyecek tek güç Vatan Partisi'dir.