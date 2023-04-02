İhsan Sefa: "Erdoğan ABD'den vazgeçmedi"

Haberiniz Olsun programına katılan Emekli Hava Kurmay Albay İhsan Sefa, gündemi ve NATO-Türkiye ilişkisini değerlendirdi. Sefa, Amerika'nın Türkiye'yi küçültme, parçalama gibi hedeflerinden hiç vazgeçmediğini belirtirken "Türk halkı NATO'ya karşı ama Türk meclisi NATO'ya karşı değil" ifadelerini kullandı. Ayrıca Sefa şunları vurguladı:

- Vatan Partisi'nin mecliste 5 tane vekili olsun, dağıtır ortalığı. O meclisi dizayn eder ama yok. Türk halkı NATO'ya karşı ama Türk meclisi karşı değil. Bu meclis, milli olmaktan çıkmıştır. Seni Finlandiya'nın NATO'ya alınmasına zorlayan nedir? Sen düşmanın büyümesine yardım ediyorsun. AK Parti iktidarı korktuğu için destek veriyor. Amerika'nın karşısında kim dik durmuşsa kazanmıştır. Çünkü ABD askeri savaşamaz ancak piyon kullanır.

İhsan Sefa, gündemle alakalı olarak da şunları kaydetti: