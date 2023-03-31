Sezer Özseven ve Ersan Ergür değerlendirdi : "TBMM bir kere daha gazi oldu"

Günlük programına katılan Ulusal Kanal Haber Müdürü Sezer Özseven ve Milat Gazetesi Yazarı Ersan Ergür, meclisteki partilerin Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay vermesi konusunda açıklamalarda bulundu.

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Günlük programına katılan Ulusal Kanal Haber Müdürü Sezer Özseven ve Milat Gazetesi Yazarı Ersan Ergür, meclisteki partilerin Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay vermesi konusunda açıklamalarda bulundu. Özseven, bu kararla ilgili olarak TBMM için "bir kere daha gazi oldu, bombalandı" ifadelerini kullandı. Bunun çok büyük bir utanç olduğunu vurgulayan Özseven "Maalesef bugün Türkiye, kendisine yönelen silahlara mermi koymuş oldu" şeklinde konuştu. Ayrıca Özseven şu ifadeleri kullandı:

- Bu hamlelerle birlikte Rusya ile birlikte Türkiye de kuşatılıyor, Çin de kuşatılıyor. Bütün Asya ülkeleri kuşatılıyor ve oralara silahlar yerleştiriliyor. Meclistekiler her konuda kavga ediyorlar ama konu Türkiye'nin kuşatılması olunca, NATO'culuk olunca hepsi bir araya geliyor ve evet oyu veriyor.

 Ergür ise Türkiye'nin NATO'ya teslim olmayan bir politika izlemesi gerektiğini ifade ederken "Türkiye'nin NATO üyeliğinden uzun vadede çıkması gerektiğini savunan bir konumdayım" sözlerini sarf etti. Ergür şunları kaydetti:

- Çok dikkatli bir dış politika izlemek lazım. NATO, bugüne kadar Türkiye'nin milli birlik ve bağımsızlığına olumsuz etki edecek bir takım operasyonlara imza attı. NATO demek aslında Amerika Birleşik Devletleri demektir. Gerçekten NATO, Amerika'nın stratejik ve askeri politikalarını uygulayan bir pakttır.
# Günlük # nato # finlandiya # türkiye

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