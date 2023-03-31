Hüseyin Macit Yusuf: "Bayrağı indiren elleri koparırız"

Televizyon Gazetesi programına katılan Rauf Denktaş'ın Gezici Büyükelçisi Hüseyin Macit Yusuf, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Londra'da yapılan saldırı hakkında açıklamalar yaptı. Yusuf, konuyla ilgili olarak "Bayrağı indiren elleri koparırız" şeklinde konuştu. Rumların büyük bir korku ve panik içerisinde olduğunu dile getiren Yusuf şu ifadeleri kullandı:

- Bu saldırı KKTC olarak iyi yolda olduğumuzu gösteriyor, KKTC'nin tanınmasıyla ilgili son dönemde atılan doğru adımların sonuca ulaşmaya başladığının bir göstergesidir .Rumlar büyük bir korku ve panik içerisinde. Rum-Yunan ikilisi KKTC'nin tanınmasından korkmaktadır.Daha önce bunlar PKK ile birlikte Lefkoşa'da Türk bayrağı yaktılar, bunların insana, bayrağa , devlete saygı ve sevgileri yok. Saygısız ve insan haklarını tanımayan bir kitle var karşımızda.Bu saldırı kabul edilemez. Geçmişte de Denktaş'ın oteldeki telefonunun içine siyanür koyma girişiminde bulundular. İngilizler, Rumlarla yıllardır iş birliği içerisindedir. Bunlar bizi yok saydığı müddetçe bunlarla, AB, BM ve İngiltere ile diyalogu kesmemiz lazım. Herkes aklını başına alsın, bu devlet kolay kurulmadı. Tam bağımsızlıktan yanayız. Bayrağımız her zaman gönderde kalacaktır, indiren elleri de koparırız.