Ufuk Coşkun yorumladı: FETÖ'nün seçimlerdeki umudu Kılıçdaroğlu mu?

Odak Noktası programına konuk olan Milat Gazetesi yazarı Ufuk Coşkun, seçim gündemini Kılıçdaroğlu-FETÖ ekseninde değerlendirdi.

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Odak Noktası programına konuk olan Milat Gazetesi yazarı Ufuk Coşkun, seçim gündemini Kılıçdaroğlu-FETÖ ekseninde değerlendirdi. En etkili siyasetin vatan sevgisi olduğunu ifade eden Coşkun, 14 Mayıs'tan sonra milletin çok farklı bir Türkiye'ye uyanabileceğini vurguladı. Ayrıca Coşkun şunları kaydetti:

- FETÖ son 20 yıldır ülkenin tüm kurumlarına illegal yollardan sızarak Türkiye'yi ele geçirme emeli güden çok sinsi bir terör örgütüdür. Türk halkına kurşun sıkan bir terör örgütüne aşure benzetmesi gibi tuhaflıklarla nasıl da ümit veriyor. Bu gerçekten çok ilginç bir durumdur. Son zamanlarda ittifakların estirdiği rüzgar bunları ümitlendirdi, cesaret verdi. Türkiye'yi Amerika'nın yörüngesine sokmak isteyen ve tek emeli bu olan terör örgütünün üyeleri pervasızca twit atabiliyor, açıklamalar yayınlayabiliyorlar üstüne tehdit ediyorlar. Böyle pervasızlıklara meydan vereceksin, tek bir eleştiri dahi getiremeyeceksin sonra seçmenini aptal yerine koyarak diyeceksin ki "Biz terör örgütlerini ortadan kaldıracağız". Öyle bir düşüncesi olan parti o masadan çıkar.
# Odak Noktası # ufuk coşkun # fetö # kemal kılıçdaroğlu

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