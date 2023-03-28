Utku Reyhan yorumladı: "Tarihi bir seçim ama tarihin sonu olan bir seçim değil"

Gün Ortası programına konuk olan Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan seçim gündemine dair açıklamalarda bulundu. Reyhan, seçimlerle ilgili olarak "Tarihi bir seçim ama tarihin sonu olan bir seçim değil" ifadelerini kullandı.

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Gün Ortası programına konuk olan Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan seçim gündemine dair açıklamalarda bulundu. Reyhan, seçimlerle ilgili olarak "Tarihi bir seçim ama tarihin sonu olan bir seçim değil" ifadelerini kullandı. Her iki ittifakın da Türkiye'nin sorunlarına merhem olamayacağını ve atlantik sisteminin devamından yana olduklarını ifade eden Reyhan "Millet İttifakı doğrudan doğruya Amerika'nın aleti konumunda" şeklinde konuştu. Ayrıca Reyhan, Cumhur İttifakı'nın ise ekonomik zorluklar ve seçimi kaybetme korkusuyla Amerika'ya tavır alamayıp boyun eğen bir tavır içerisinde olduğunu belirtti. Reyhan şu ifadeleri kullandı:

- 14 Mayıs seçimleri tarihi seçimler. Türkiye 2014'ten bu yana değişim içerisinde. Batı sisteminden kopma aşamasında olan bir Türkiye var ve bu seçimlerde bir hesaplaşma olacağı anlaşılıyor. Tarihi bir seçim ama tarihin sonu olan bir seçim değil.
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