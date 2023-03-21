Ataköylüler ayakta: 10 bin imza toplandı

Haberiniz Olsun programına konuk olan Ataköy 1. Kısım Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Prof. Dr. Ayfer Kaynar, Ataköy 1. Kısım'a yapılmak istenen binayı ve mücadelelerini anlattı. Kaynar, 10 bin imza topladıklarını belirterek, "Biz yargıya güveniyoruz, adaletin geleceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynar, deprem toplanma alanının kapatıldığını belirterek, "Üzerinde hüküm bulunan bir alan içinde, deprem toplanma alanını betonlaştıracak biçimde bir yapılaşmaya gitmemelisiniz" ifadelerini kullandı.