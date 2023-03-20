Gazeteci Cem Küçük'ten Perinçek'e destek: "Perinçek'in adaylığı vatan için hayırlı"

Serkan Aksarı'nın sunduğu Ulusal Özel programına konuk olan Gazeteci Cem Küçük, Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı adaylığına destek oldu. Cem Küçük. "Perinçek'in adaylığı vatan için hayırlı olacaktır" dedi.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'in cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza kampanyası başlatıldı. Birçok isim kampanyaya destek vererek Doğu Perinçek'in adaylığı için imza vereceğini belirtti. O isimlerden biri de Gazeteci Cem Küçük oldu.

Serkan Aksarı'nın sunduğu Ulusal Özel programına konuk olan Gazeteci Cem Küçük, Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı adaylığına destek oldu. Cem Küçük. "Perinçek'in adaylığı vatan için hayırlı olacaktır" dedi.

# vatan partisi # Doğu Perinçek # Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek

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