Saymaz AFAD ve TSK'ya iftira attı: Çataklı ses kaydıyla çürüttü

Daha önce defalarca kez yalan ve manipülatif haberleriyle gündem olan İsmail Saymaz, yine büyük bir yalana imza attı.



Saymaz, Halk TV'deki yazısında Kahramanmaraş'ta yaşanan çifte depremin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin arama kurtarma çalışmalarına katılmadığı iddialarına destek vererek, AFAD'ın TSK'dan 36 saat sonra yardım istediğini ve Hava Kuvvetleri'nin de yardımı 5 saat sonra ilettiğini iddia etti.



Saymaz'ın bu iddiasına İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan yanıt geldi.. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Çataklı, AFAD Acil Durum Merkezi'nden yapılan ihbarın ses kaydını paylaşırken, "Depremden 43 gün sonra gelen iftiraya, depremin henüz çözümlemesinin bile yapılmadığı ilk dakikalarından bir ses kaydıyla cevap" dedi..



Çataklı'nın paylaştığı ses kaydında, AFAD görevlisinin TSK yetkililerini arayarak "Çok büyük bir deprem oldu. Merkez üssü daha çözülemedi. Hatay tarafı diye düşünüyoruz. Şimdi biz İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa buradaki ekipleri yönlendirmek için hava araçlarımızın yönlendirilmesi gerekiyor. Ona göre bir çalışma yapabilir misiniz?" ifadeleriyle yardım istediği belirlendi..

Depremden 43 gün sonra gelen iftiraya, depremin henüz çözümlemesinin bile yapılmadığı ilk dakikalarından bir ses kaydıyla cevap

… https://t.co/MIuWqmKaPu pic.twitter.com/dF9D2BiGll — İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) March 20, 2023