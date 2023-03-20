Aleksandr Dugin: "Vatan Partisi entelektüel bir merkez”

Ünlü Rus Stratejist ve Filozof Aleksandr Dugin, Türkiye’de 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini geopolitika.ru sitesinde değerlendirdi.





"KARİZMATİK LİDER DOĞU PERİNÇEK"

Dugin'in makalesi, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca ve Rusça olmak üzere dört dilde yayımlandı. Batı'nın Erdoğan'a karşı oynadığına dikkat çeken Dugin, Vatan Partisi'nin Cumhur İttifakı'na dahil edilmesi halinde, Erdoğan'ın Batı karşısında elinin güçleneceğini belirtti:

- 2016’dan bu yana Erdoğan, bağımsızlığın önceliğini açıkça ilan ederek, Batı hegemonyasını eleştirerek ve çok kutuplu bir dünya projesini savunarak vatansever Kemalizm’e ve kısmen Avrasyacılığa yakın pozisyonları benimsedi. Bu durumda jeopolitik analiz Erdoğan'ın başka bir kaynağa daha sahip olduğunu gösteriyor: Kitle kaynağından ziyade ideolojik ve imaj kaynağı. Bunlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin liberal Kemal Kılıçdaroğlu'nun aksine, Ergenekon davası sırasındaki sert baskılara rağmen, kritik anda Erdoğan'ın yanında yer alan ve eski kinlerini unutarak onun egemen rotasına tam destek veren aynı vatansever Kemalistler. Bazı çevreler Erdoğan'dan 'yeşil Atatürk', yani Türk hükümdarı, İslami eğilimleri olan ulusal lider olarak bahsediyor. Çoğunlukla her rütbeden subaydan oluşan bu son derece etkili grubun Türkiye'deki siyasi yüzü, karizmatik lider Doğu Perinçek tarafından yönetilen sol görüşlü Vatan Partisi'dir.

"VATAN PARTİSİ GERÇEK BİR ENTELEKTÜEL MERKEZİDİR"

Dugin, Vatan Partisi’nin seçimlerdeki gücüne de dikkat çekti. “Vatan Partisi Cumhur İttifakı’na girerse Erdoğan’ın batı karşısında eli güçlenir” dedi: