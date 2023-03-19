HDP'lilerin Nevruz kutlamasında PKK propagandası

HDP'nin Nevruz kutlamasında yine terör propagandası öne çıktı. İstanbul Yenikapı'da HDP ve destekçilerinin organize ettiği Nevruz kutlamalarında ''Biji Serok Apo' sloganları kameralara yansıdı.

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Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP nevruzu da terör propagandasına çevirdi.

HDP'nin Yenikapı'da organize ettiği Nevruz kutlamalarına katılanlar, terör örgütü PKK elebaşı Öcalan için "biji serok apo" sloganları attı.

Mitingde, HDP dışında PKK destekçisi parti ve gruplar da kendi pankartları ve flamalarıyla katıldı.

Yenikapı'da HDP'nin kapatma davası nedeniyle 'B Planı' olarak gündemde olan Yeşil Sol Parti bayraklarının ağırlıklı olduğu görülürken miting alanındaki görevliler de Yeşil Sol Parti önlükleri giydi.

Ayrıca aynı ittifakta yer alan Türkiye İşçi Partisi'nin de mitinge katıldığı görüldü.

# hdp # Nevruz Bayramı

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