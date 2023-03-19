CIA teorisyeni Fukuyama İzmir'den Altılı Masaya akıl verdi

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığının temelinin atıldığı İktisat Kongresi’nin 100. yılında emperyalist saldırganlığın teorisyeni Fukuyama’yı konuşturdu.

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Rusya ve Çin’i hedef aldı, AK Parti’nin diktatörleştiğini, seçimde Altılı Masadan umutlu olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Ortadoğu Dairesi uzmanı Francis Fukuyama, İzmir’de CHP’li Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nde konuştu. Fukuyama, 15 Temmuz darbe girişimden sonra Türkiye’de liberalizmin gerilediğini milliyetçiliğin yükselişe geçtiğini vurguladı. Fukuyama, AK Parti’nin de diktatörleştiğini belirtti.

Fukuyama, 14 Mayıs seçimlerine işaret etti; muhalefetten umutlu olduğunu söyledi. Altılı masaya ekonomik çözüm olarak IMF’yi gösterdi. Fukuyama, CHP’nin kongresinde Ukrayna, Mısır, Tunus gibi turuncu ayaklanmaların Türkiye için ders olması tehdidini savurdu.

Altılı Masaya akıl veren Fukuyama, Türkiye’nin Rusya, Çin ilişkilerini gözden geçirmesi ve NATO’ya bağlı politikalar geliştirmesini istedi. Çin’in Türkiye için tehdit olduğunu savundu.

Dünyada liberalizmin karanlığa gittiği saptayan Fukuyama, Türkiye’de yerel özerklik çağrısı yaptı. Fukuyama, “yerel yönetimlerin merkezi yönetimden uzaklaşmalı” dedi.

Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Çağdaş Cengiz, CHP’nin Fukuyama’yı İktisat Kongresi’ne davet etmesine tepki gösterdi.

# altılı masa # Francis Fukuyama

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