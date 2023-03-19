İzmirliler Perinçek'in Cumhurbaşkanı adayı olmasını istiyor

Türkiye’yi soykırımcılıkla suçlayan emperyalist planı bozguna uğrattı. Ergenekon tertipleriyle Türk Milletini korku imparatorluğundan kurtardı. Bölücülüğün üzerine korkusuzca yürüdü. Şimdi sıra Cumhurbaşkanı adayı olmakta..



Cumhurbaşkanı adayı Dr. Doğu Perinçek için 100 bin imza çalışmaları zmir'de yoğun bir şekilde devam ediyor. Kentin merkezi 11 noktasında ön imza masaları açıldı. Bunlardan biri de Karşıyaka Çarşısı'ydı. Cumhurbaşkanlığı oy pusulasında Doğu Perinçek’i de görmek isteyen yurttaşlar imza verdi.



İzmir’in 30 ilçesinde “Perinçek için 100 bin imza” çalışması yapılıyor. Kampanya için çalışan kadrolar rehberlerde kayıtlı olan isimleri tek tek arıyor. Hem cumhurbaşkanı adayı Perinçek için ön imza alınıyor hem de imzanın ne zaman nasıl verileceği anlatılıyor.



İmza verecek seçmenler 22-27 Mart günleri arasında bağlı bulundukları seçim kurullarına yönlendiriliyor. 6 günlük sabah sekizden akşam 8’e kadar planlanıyor.



İzmir’in köylerinden yurttaşlar toplu olarak seçim kurullarına taşınacak. Seçim kurulana gidemeyecek durumda olan yurttaşlar için otomobiller sevk edilecek. Otomobillerle mahallelerden yurttaşlar gruplar halinde bağlı oldukları ilçe seçim kurularına götürülecek.



Karşıyaka İlçe Başkanı Nilay Özçetin, çalışmalar hakkında bilgi verdi, yurttaşları Perinçek'in Cumhurbaşkanı adaylığı için imzaya vermeye çağırdı.



İzmir’in neresinde olursanız olun, sizde cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek’e imza vermek istiyorsanız, 0 531 439 46 13 ve 0 507 304 58 50 nolu telefonları arayarak otomobil talep edebilirsiniz.