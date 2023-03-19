Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek: "Zorlukların aşılmasında hükümet görevlerine hazırız"

Vatan Partisi'nin Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı için gerekli Yüz Bin imza sürecinde geri sayım devam ediyor.



22 Mart'ta başlayacak imza süreci öncesi Cumhurbaşkanı adayı, Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçek Gazete ve Televizyonların Ankara temsilcileri ile buluştu.



Kavaklıdere Sosyal Kulübü’nde gazetecilerle öğle yemeğinde buluşan Perinçek Cumhurbaşkanı Adaylığını duyurdu. Perinçek’e Genel Sekreter Özgür Bursalı, Genel Başkan Yardımcısı Ethem Sancak, MYK Üyeleri Şule Perinçek ve Seçim Komitesi Başkanı İlker Yücel de eşlik etti.



Güçlü devlet, üreten millet için Cumhurbaşkanı adayı olduğunu söyleyen Perinçek, "Zorlukların aşılmasında Vatan Partisi olarak hükümet görevlerine hazırız." dedi.



"Türkiye'nin hapishanelerinde NATO - FETÖ generalleri yatıyor" diyen Vatan Partisi Genel Başkanı, Türkiye NATO’yla hesaplaşan tek ülke olduğunu vurguladı. Perinçek, Vatan Partisi'nin bu süreçte zorlukların içinden geldiğine dikkat çekti.





"TÜRKİYE'NİN ZORLUKLARINI AŞMAYA HAZIRIZ"

Türkiye'nin zorlukları yenmesinde programımızla, kadrolarımızla varız diyen Perinçek, "Türkiyenin zorluklarını aşmaya hazırız" dedi:

- Zorlukların aşılmasında Vatan Partisi olarak hükümet görevlerine hazırız. Üç yıl içinde Türkiye'yi yöneten hükümette olacağız. Türkiye güçlü bir devlet, üreten bir millet ihtiyacı içinde. O güçlü devlet ve üretim devriminin yönetimine Vatan Partisi hazırdır. Önümüzdeki kırk yılı garanti altına alan çok esaslı bir genç kadro yetiştirdik. Gençlikte hakimiz. Tekiz, rakipsiziz. Kadın hareketinde o mor zehirlenmeyi etkisiz hale getirdik.

TÜRKİYE'NİN UFKUNU AÇACAK BİR HÜKÜMETE İHTİYACI VAR

Perinçek gazeteciler gelen "AK Parti ile seçim ittifakı üzerine bir görüşmeniz oldu mu? sorusunu da yanıtladı:

- Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşme olmadı. Öyle bir talebimiz var. Arkada kalan 21 yılı tekrar ederek Türkiye'nin önündeki sorunları çözemeyiz. O 21 yılı tartışmıyoruz. Türkiye'nin yavaş yavaş Amerika denetiminden çıkması ve zincirlerini kırması… Türkiye'nin bu gelişmeleri ilerletecek ve ufkunu açacak bir hükümete ihtiyacı var. Bugüne kadarki modelin, Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığındaki, ondan sonra MHP'nin bir yan kuruluş durumuna düşürüldüğü ittifakın Türkiye'nin sorunlarını çözemeyeceği kanısındayız. Bu hem MHP'yi hem de AK Parti'yi zayıflattı. Oy kaybına da yol açtı.

Anayasa Mahkemesi’nin HDP kararını da değerlen Perinçek, Maliye Bakanının dava sonuçlanana kadar Türk milletinin 540 milyon lirayı vermiyorum demesi gerektiğini söyledi.