Meclis ne zaman kapanacak?

Meclis, önemli konuları ele alacağı yoğun bir haftaya daha giriyor. Genel Kurul yasama mesaisine balıkçıların, su ürünleri sektörünün ve paydaşlarının sorunlarına yönelik araştırma önergesinin görüşmeleri ile başlayacak.



Görüşmelerin ardından balıkçılık ve su ürünlerine yönelik araştırma komisyonu kurulması bekleniyor. Daha sonra tarım ve orman alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi ele alınacak.



Teklife göre, Tarım ve Orman Bakanlığınca, sözleşmeli üretimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli düzenlemeler yapılacak. İlaç etkin maddesi üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği veya işlenmesi, Toprak Mahsulleri Ofisince yapılacak ya da yaptırılacak.



Devlet ormanlarına yıkıntı veya inşaat atığı atmak, hafriyat veya çöp dökmek suretiyle çevreye verilen zarar "orman suçu" sayılacak.



Genel Kurul'da daha sonra yargıda yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi görüşülecek.Teklifle, 18 yaşından küçük engelli veya ağır hasta çocuğu olan 10 yıldan az cezaya çarptırılan hükümlü annelerin cezalarının infazı 1 yıl ertelenebilecek. Bu erteleme her defasında 6 ayı geçmemek üzere 4 kez uzatılabilecek.



Konut olarak kullanılan yerlerde haciz yapılması, icra mahkemesi kararına bağlanacak. Aile bireylerine ait kişisel eşya ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden ev eşyaları haczedilemeyecek.



Uyuşturucu madde bağımlısı hükümlülerin cezaevlerinde tedavi ve rehabilitasyona katılmaları zorunlu hale getirilecek. Göçmen kaçakçılığı için verilen cezanın alt sınırı 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak.



Dışişleri Komisyonu'nda, Finlandiya'nın NATO'ya katılımının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi ele alınacak.



Deprem Araştırma Komisyonunun pazartesi günkü toplantısında ise Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yetkilileri sunum yapacak.



Bu arada, siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da yapılacak.



Meclis Genel Kurulu'nun çalışmalarını 26 Mart Pazar gününe kadar sürdürmesi bekleniyor.