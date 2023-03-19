Erenel: "Perinçek Türkiye'nin bağımsızlığı konusunda önemli bir yol göstericidir"

Vatan Partisi, Doğu Perinçek'in cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza kampanyası başlattı. Çok sayıda isim Doğu Perinçek'in adaylığı için imza çağrısı yaptı. O isimlerden biri de Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Fahri Erenel oldu.

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Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Fahri Erenel, Doğu Perinçek'in cumhurbaşkanı adayı olması için imza çağrısı yaptı. Ulusal Kanal ekranlarından çağrı yapan Erenel, Perinçek'in önümüzdeki dönemde önemli bir yol gösterici olacağını belirtti.

Erenel şu ifadeleri kullandı:

- Seçimlerde Türkiye’nin güvenliği ve geleceği masaya yatırılacaktı. Bu konuda Sayın Perinçek’in görüşleri, özellikle tam bağımsız bir Türkiye kurulması, Türkiye’nin yakın ülkelerle Rusya, Çin ve Orta Asya ülkeleriyle daha yakın ilişkiler geliştirilmesi, Türkiye’nin bağımsızlığının sağlanması konusunda da önemli bir yol gösterici olacağını değerlendiriyorum.
# fahri erenel # Doğu Perinçek # vatan partisi

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