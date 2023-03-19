Erenel: "Perinçek Türkiye'nin bağımsızlığı konusunda önemli bir yol göstericidir"

Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Fahri Erenel, Doğu Perinçek'in cumhurbaşkanı adayı olması için imza çağrısı yaptı. Ulusal Kanal ekranlarından çağrı yapan Erenel, Perinçek'in önümüzdeki dönemde önemli bir yol gösterici olacağını belirtti.

Erenel şu ifadeleri kullandı: