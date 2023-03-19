Fuat Oktay deprem bölgesindeki son durumu paylaştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından can kaybının 6 bin 807'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 49 bin 589 olduğunu açıkladı. Oktay, deprem bölgelerinde konut, elektrik ve su gibi birçok ihtiyaç konusunda bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Oktay, hayatını kaybeden vatandaşların sayısını açıkladı:

- Deprem felaketleri nedeniyle 6 bin 807'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 49 bin 589 vatandaşımızı kaybetmiş bulunmaktayız.

Oktay, deprem bölgelerini yeniden ayağa kaldırmak için süren çalışmaları aktardı:

- Şu ana kadar 354 çadır kent alanları oluşturulmuştur. Bireysel talepleri ile birlikte 480 bin çadır kurulumu tamamlanmıştır. Şu ana kadar 25 bin konteyner kurulumu tamamlanmıştır. Kurulan konteynerlerde toplam 96 bin 444 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, depremden etkilenen illerdeki konut yapımlarına yönelik de bilgi verdi.

# Fuat Oktay # AFAD # deprem

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