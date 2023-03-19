Erdoğan: "Bor Karbür tesisi sayılı işletmelerden olacak"

Yatırım bedeli 80 milyon dolar olan Türkiye’nin ilk bor karbür tesisi Balıkesir’in Bandırma ilçesinde törenle hizmete açıldı.



Törende konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, tesis ile Türkiye’nin bor alanında dünyada söz sahibi ülkeler arasına gireceğini söyledi. Erdoğan, ayrıca Kütahya'da 5 bin ton kapasiteli yeni bir bor karbür tesisi kurulacağını da duyurdu.

Erdoğan, konuşmasında “milletime şikayet ediyorum” diyerek, CHP ve Altılı Masa partilerini eleştirdi.

Balıkesir'de 279 kişinin istihdam edileceği tesiste, yılda bin ton bor karbür üretimi planlanıyor. Elmas ve kübik bordan sonra en sert üçüncü madde olan bor karbür, başta savunma sanayisi olmak üzere birçok alanda kullanılıyor.