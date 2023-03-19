Perinçek için imza kampanyası her geçen gün büyüyor

Emekli askerlerden sanatçılara, akademisyenlerden siyasetçilere çok sayıda isim seferberliğe dahil oldu. Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Dr. Doğu Perinçek'e imza için seferberlik her geçen gün büyüyor.



İlçe seçim kurullarında imza verme süreci 22 Mart'ta başlayacak. 27 Mart saat 20'de sona erecek olan imza verme çalışmasına Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'in adaylığına toplumun tüm kesiminden destek yağıyor.



Çeşitli kesimlerden siyasetçi, sanatçı, akademisyen, inanç önderi çok sayıda kişi, Perinçek'in adaylığına destek verdi, vatandaşlara seferberliği büyütme çağrısı yaptı. O isimlerden biri emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Fahri Erenel oldu:

- Sayın Perinçek'in Vatan Partisi'nin özellikle Türkiye'nin tam bağımsızlığı konusunda yaptığı çalışmalar ve söylemler bugüne kadar biliyoruz. Aslında Mustafa Kemal Atatürk de Türkiye'nin tam bağımsızlığına kavuşması için çaba göstermiş ve Türkiye Cumhuriyeti'ni bunun üzerinde kurmuş bir liderdir. Amerika Birleşik Devletlerinin bugüne kadar Türkiye'de ikinci dünya savaşından beri NATO'ya girişimizle birlikte Türkiye'de yol açtığı tahribatın darbelerin ve benzeri çabaların haddi hesabı yok. Seçimlerde tabii Türkiye'nin güvenliği geleceği de mutlaka masaya yatırılacaktır. Bu konuda da Sayın Perinçek'in görüşleri özellikle tam bağımsız bir Türkiye'nin kurulması benim de katıldığım açıkçası NATO'dan çıkılarak Türkiye'nin daha yakın ülkelerle ki artık bölgesel öne çıkmıştır. Başarılar diliyorum bu yolculuğunda da.

"BÜYÜK MÜCADELELER VEREN PERİNÇEK'İ DESTEKLİYORUM"

Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan da Vatan Partisi Genel Başkanının aday olması için topluma çağrı yapan isimler arasında yer aldı:

- Vatanın bütünlüğünü, milletin ve devletin bekasını en önemli değer olarak gören bir akademisyen olarak bu ilkeler uğrunda büyük mücadele veren Dr. Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanlığı Adaylığını destekliyorum. Ayrıca Vatan Partisi'nin Cumhur İttifakına katılmasını canı yürekten temenni ediyorum.

"ZOR GÜNLERDE OLAYLARA ATATÜRK GİBİ BAKIYOR"

Ses Sanatçısı ve yazar Onur Akay da Doğu Perinçek'in Türkiye'nin zor günlerine Atatürk gibi bakan bir lider olduğunu belirtti. Akay, vatandaşlara "Atatürk'ün Türkiye'si için Sayın Perinçek'i desteklemeye çağırıyorum" diyerek seslendi:

- Her dönem siyasetin etkin bir ismi olan Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek’in, Cumhurbaşkanı adayı olması kesinlikle gereklidir ve 22 Mart’ta Sayın Perinçek’in adaylığı için imza vereceğim. Öncelikle, siyasal temsilin demokrasinin temel ilkelerinden biri olduğunu ve her siyasi görüşün de parlamentoda temsil edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca Türkiye zor günlerden geçiyor ve Sayın Doğu Perinçek’in zor günlerde olaylara Atatürk gibi baktığını hissediyorum. Türkiye’nin ihtiyacı olan aydınlanma ve laiklik için, Atatürk'ün Türkiye'si için sizlerin de Sayın Doğu Perinçek’i desteklemenizi istiyorum.

"EN DERİN SİYASETÇİ"

Gazeteci Serpin Arparslan da Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'in adaylığını destekleyen isimlerden oldu:

- Demokrasi adına dünyanın dengelerini bilen ve vatan bütünlüğünü savunan ,tanıdığım en derin siyasetçisi Sayın Perinçek’in Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmasını destekliyorum.

"SAYIN PERİNÇEK CUMHURBAŞKANI ADAYIMDIR"

İmza için bir destek de Opera Sanatçısı Prof. Dr. Mesut İktu'dan geldi: