HÜDA-PAR Türk bayrağından rahatsız: "Türk Bayrağı ismi bana problemli geliyor"

Cumhur İttifakı’na desteğini açıklayan HÜDA-PAR Genel Başkanı Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun, Akit TV’de katıldığı programda Türk bayrağına ilişkin yorumu dikkat çekti.



Yapıcıoğlu, “Türk Bayrağı ismi bana problemli geliyor” ifadelerini kullandı:

-Birileri ısrarla Türk bayrağı, Türk vatandaşlık kanunu, Türk ceza kanunu, Türk ticaret... Türkiye'deki bütün insanların bayrağıyken niçin buna Türk bayrağı diyorsunuz. Aşılması gereken bu değil mi Benim bayrakla kavgam yok, herhangi bir problemim yok. Ama, bayrağın ismi bana problemli geliyor. Kürt'e bu bayrak senin değil diyor.