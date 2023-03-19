Dokuzçeltikliler Vatan Partisi'nin kapısını çaldı: "Köylünün tapusuna dokunmayın"

Diyarbakır’da kanal açılması için topraklarından vazgeçip başka köye geçen yurttaşların buradaki tapularına da tedbir konuldu. 13 yıldır hukuk mücadelesi veren Dokuzçeltik köyü sakinleri, sorunun çözümü için Vatan Partisi'nin kapısını çaldı.

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Dokuzçeltik Köyü, Diyarbakır’ın Yenişehir İlçesi’ne bağlı, artık şehrin içinde kalmış olan bir mahalle…

Dokuzçeltik Köyü’nün arazileri, 2010 yılında Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında yapılacak kanal nedeniyle kamulaştırıldı. Takas yoluyla köylüye yakınlarda bulunan Cücük Köyü’nde Hazine’ye ait tapulu araziler verildi. Ancak daha sonra bu arazilerin mera alanı olduğu gerekçesiyle tapulara kısıtlama getirildi. Açılan davalar sonucunda tapulara ihtiyati tedbir konuldu.

Ellerinden alınan arazilerinin geri verilmesi için sulama kanallarını kapatarak eylem yapan Dokuzçeltik köylüleri, yıllardır mağduriyetlerine çözüm arıyor.

13 yıldır hukuk mücadelesi veren Dokuzçeltik köyü sakinleri, sorunun çözümü için Vatan Partisi'nin kapısını çaldı.

Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ziyareti sonrasında Ulusal Kanal’a konuşan Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır İl Başkanı Ferdi Tanhan devlet kurumlarını görevlerini yapmaya çağırdı. Tanhan şunları söyledi:

- Dicle’nin kenarında kaybolan Hz. Ömer’in kuzusunu arıyoruz. Devlet yöneticilerinin yaptığı uygulamalarla mağdur olan Dokuzçeltik’in köylüleriyle birlikteyiz. 'Devletimiz kanal yapacakmış, köylülerimizin değerli sulu arazilerini istediler, onlar da madem halka bir hizmettir, biz de arazilerimizden böyle bir kanal geçmesinden memnun oluruz.

 Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır İl Başkanı Ferdi Tanhan, Dokuzçeltik köylüleriyle birlikte Diyarbakır Valiliği önünde açıklama yaptı. Sorunun çözümü için devlet kurumlarını görevlerini yapmaya çağırdı:

- Bu sırada bu araziler birkaç kez el değiştirdi. İlk sahiplerinden başkalarına verildi. Şehrin gelişmesiyle birlikte şu an çok değer kazandı. Bu noktada çeşitli çıkar grupları, rüşvetçiler, çeteler devreye girdi. Ve burada vatandaşın hakkını gasp etmek için, yapılan işlemlerin bozulması için çeşitli yöntemlere başvurdular. “Bürokratlar ve ilgili birimler topu üzerlerinden atmaya çalışıyorlar. Sorumluluğu üslenmiyor ve çözüm bulmuyorlar. Bu konuyu bütün Türkiye’nin ve Diyarbakır’ın bilgisine sunuyorum. Sorumluluk sahibi devlet yöneticilerinin bu konuya derhal el atması gerektiğini belirtiyoruz.

  Tanhan, Vatan Partisi olarak köylülerin mücadelesinin yanında olduklarını söyledi. Hükümet yetkililerine seslendi:

- Vatan Partisi olarak burada haksızlığa uğramış köylülerimizin, arazi sahiplerinin yanındayız. Onların özel mülkiyetine dokunulmasına müsaade etmeyeceğiz. Biz Diyarbakır’ın sorumlu bürokratlarına, vatansever yöneticilerine, hükümet görevlilerine sesleniyoruz. Çok basit bir mesele... Kâğıttan, kürekten anlamayız. Teknik açıklamadan anlamayız. Bize çeşitli beyanat ve bahanelerle gelmesinler, onlardan talebimiz bu sorunu ivedilikle, Türk devletine yakışan titizlikle, kamu otoritesine yakışan disiplinle çözmeleri. Uzatmadan verdikleri tapuların arkasında dursunlar. “O tapuların vergisi her sene ödendi, her işlem hukuka uygundu. Bu sorun çözülmediği takdirde nasıl çözüleceğini de cümle cihana göstereceğimize söz veriyoruz. Hz. Ömer’in kuzusunu kimseye heba ettirmeyiz
# vatan partisi # ferdi tanhan # diyarbakır

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