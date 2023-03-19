Kurum: ''34 bin konutumuzun fiilen yapımına başladık"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde hasar tespit çalışmalarında sona yaklaşıldığını söyledi. Elazığ’da konuşan Kurum, afet bölgesinde 301 bin binanın yıkılacak, acil yıkılacak veya orta hasarlı olduğunun tespit edildiğini belirtti.

“Bölgede 21 Şubat'tan bugüne yaklaşık 34 bin konutun fiilen yapımına başladık” ifadelerini kullandı:

- Elazığ'da yaklaşık 18 bin bağımsız bölümden oluşan 8 bin binamızın acil yıkılacak, hasarlı veya orta hasarlı olduğunun tespitini yaptık. Tabii tarihin gördüğü en büyük afet karşısında Sayın Cumhurbaşkanı'mızın riyasetinde başlatmış olduğumuz Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapımı seferberliğini de aynı anlayışla, Çanakkale ruhu anlayışıyla, seferberlik ruhuyla tüm ekiplerimizle birlikte yürütüyoruz. 11 ilimizde eş zamanlı süreçlerimizi, 11 ilin ihtiyaçlarını, buradaki kültürel dokuyu, demografik yapıyı, sanayisini, kültürünü, bu anlayışı koruyacak anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu kapsamda 21 Şubat'tan bugüne yaklaşık 34 bin konutumuzun ihalesini yaparak yapım sözleşmelerini imzaladık ve sahada fiilen yapımına başladık