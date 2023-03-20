Yurt dışındaki sandıklardaki oyların teslimi nasıl olacak?

Yurt dışındaki sandıklar ve oylar için usul ve esaslar belirlendi. Resmi Gazete’de yayınlanan Yüksek Seçim Kurulu genelgesinde oy pusulalarının diplomatik kargoyla ulaştırılacağı belirtildi.

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Yüksek Seçim Kurulu, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ile ilgili yeni bir genelge yayınladı.

Genelgede, yurt dışında kullanılacak oyların teslimine ilişkin usul ve esaslar açıklandı.

Birleşik oy pusulaları, paketlenip mühürlendikten sonra Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'na teslim edilecek. Oy pusulaların bulunduğu diplomatik torbalar, diplomatik kargo aracılığıyla Türk Hava Yolları tarafından varış noktalarına ulaştırılacak. Buradaki sandık saklama ve ulaştırma kurullarına teslim edilecek.

Yurt dışında kurulacak sandıklarda kullanılan oy pusulaları ise YSK tarafından kiralanacak uçaklarla 'oy torbaları nakil komisyonları' ya da diplomatik kuryeler tarafından Türkiye'ye getirilecek. Uçaklarda komisyon üyeleri, Dışişleri Bakanlığı'nın görevlendirdiği diplomatik kurye ile YSK tarafından görevlendirilecek yeterli sayıda personel de bulunacak.

Yurt dışında kullanılan oy pusulaları Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'na teslim edilecek. Ardından mühürlü torbalar burada açılarak, oy sayımı yapılacak.

Genelgede seçim sonuçlarının siyasi partiler tarafından izlenebilmesi ve saklanabilmesi için oluşturulan "Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi"nin usul ve esasları da duyuruldu. Siyasi partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının bu sistemden faydalanabilmeleri için sistem altyapılarını oluşturmaları ve talepte bulunmaları gerektiği belirtildi.

# yüksek seçim kurulu # Yurt dışı seçmen

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