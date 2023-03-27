Hakan Topkurulu Türkiye ve dünyayı bekleyen ekonomik zorluklar hakkında konuştu: "Kriz bağıra bağıra geliyor"

Gün Ortası programına konuk olan Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hakan Topkurulu ekonomik krizi ve seçim gündemini yorumladı. Topkurulu, Türkiye ve dünyayı çok büyük bir ekonomik kaosun beklediğini ifade ederken çözümün Doğu Perinçek'ten geçtiğinin altını çizdi. Dünyada çok büyük bir finansman krizi olduğundan bahsetti ve bunlara karşı Türkiye'de tek politika geliştiren liderin Doğu Perinçek olduğunu aktardı. Dünyada çok büyük bir ekonomik kaos beklediğinden bahseden Topkurulu, Amerika'nın kesinlikle batacağını ve buradan başlayacak bir paniğin Türkiye'ye büyük bir tsunami dalgası gibi mutlaka çarpacağını dile getirdi. Topkurulu ayrıca şunları ifade etti:

- Bugün en büyük ekonomik risk, atlantik sistemi içindeki bankacılık krizidir. Orada başlayacak bir panik, Türkiye'ye büyük bir tsunami dalgası gibi çarpacaktır. ABD batmak zorunda, hiç şansı yok. Dünya sistemi artık yavaş yavaş dolardan elini eteğini çekiyor. Temmuz'da BRICS, dünyanın yeni para sistemini açıklayacak. Bu doların bitişidir.

İktidarın dolarizasyonu kesemediğini ve aldığı önlemlerin yeterli olmadığını ifade eden Topkurulu krizin bağıra bağıra geldiğini aktardı.

Topkurulu seçim gündemine dair de İnce'nin Kılıçdaroğlu'ndan farkı olmadığını belirtti.

Millet İttifakı'nın iktidara gelmesi durumunda ne yapacağını bilmediklerini ve Amerika'nın emrettiği şekilde hareket ettiklerini vurgularken şunları söyledi:

- Türkiye'nin direnebilecek vicdanı, yüreği Doğu Perinçek'tir. Türkiye'nin ve dünyanın, Doğu Perinçek'e ihtiyacı var.