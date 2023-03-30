İsmet Özçelik değerlendirdi: "Bu politika seçim kaybettirir"

Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik, hem gündeme dair hem de HÜDA PAR'ın tepki çeken "Biz her türlü milliyetçiliği ayaklar altına almış bir partiyiz" açıklaması üzerine yorumlarda bulundu. Özçelik, "FETÖ operasyonunu da savunan bir HÜDA PAR ile karşı karşıyayız" dedi. Ayrıca Özçelik şunları kaydetti:

- PKK, Millet İttifakı'nın kazanmasını istiyor. Diğer taraftan HÜDA PAR sahneye çıkmış vaziyette. Erdoğan ve Bahçeli neredeyse HÜDA PAR'ı güzelleme yarışına girdiler. Yeniden Refah Partisi Adnan Hoca'yı savunuyor. İlginç bir durumla karşı karşıyayız. Amerika'nın A planı Millet İttifakı'nı iktidara getirmek, B planı ise AK Parti içindeki Amerikancıları güçlendirmek. Eğer Cumhur İttifakı bunları içine sindirebiliyorsa bunun sonucuna da katlanacak. Burada bir tercih söz konusu. Neden Vatan Partisi'ni tercih etmediler de HÜDA PAR'ı tercih ettiler? Bu politikanın sonu tam bir çıkmaza doğru gidiyor.

İktidarın bu politikasının Türkiye'ye ağır bir bedeli olacağını ifade eden Özçelik "Amerika'ya taviz verip paçayı kurtarmaya çalışıyorsan kazanma şansın sıfır. Bu politika hem seçim kaybettirir hem sürdürülemez. Eğer Cumhur İttifakı bunları içine sindirebiliyorsa bunun sonucuna da katlanacak." şeklinde konuştu.