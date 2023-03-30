Sinan Sungur yorumladı: "AK Parti her açıdan çözümsüz"

Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Sinan Sungur seçim gündeminden ve seçim sonrasında Türkiye'yi nelerin beklediğinden bahsetti. Sungur, "Sorunların sandıkta çözüleceğine dair bir kamuoyu oluşturulmaya çalışılıyor" ifadelerini kullandı. Vatan Partisi'nin hiçbir sorunu sandıkta çözmediğini ifade eden Sungur, konuyla ilgili olarak "Ermeni Soykırımı'ndan açılım sürecinin bozulmasına, Silivri duvarlarının yıkılmasından ekonomideki bütün adımlara kadar Vatan Partisi Türkiye'nin hiçbir sorununu sandıkta çözmedi" şeklinde sözlerini sürdürdü.14 Mayıs'ın çok kritik olduğunu vurgulayan Sungur, Vatan Partisi'nin ne Erdoğan'ı ne de Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini ifade etti. İki tarafın da çözümden uzak olduğunu belirten Sungur ayrıca ifadeleri kullandı:

- Meclisin güçlü olması için oraya mutlaka Vatan Partisi takviyesi şart.