Meltem Ayvalı ve Güngör Yavuzaslan değerlendirdi: "14 Mayıs seçimleri sıradışı olacak"

Günlük programına konuk olan Meltem Ayvalı ve Güngör Yavuzaslan gündemi ve Doğu Perinçek'in 14 Mayıs seçimlerine dair yaptığı basın açıklamasını yorumladı. Ayvalı konuyla ilgili olarak şunları aktardı:

- İktidarın HÜDA PAR'ı tercih etmesi demek Amerika'dan korktuklarının en somut göstergesidir. Bu, Altılı Masa'nın HDP ile birlikte olmasıyla aynı şeydir.

Yavuzaslan ise konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: