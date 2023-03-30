Meltem Ayvalı ve Güngör Yavuzaslan değerlendirdi: "14 Mayıs seçimleri sıradışı olacak"

Günlük programına konuk olan Meltem Ayvalı ve Güngör Yavuzaslan gündemi ve Doğu Perinçek'in 14 Mayıs seçimlerine dair yaptığı basın açıklamasını yorumladı.

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Günlük programına konuk olan Meltem Ayvalı ve Güngör Yavuzaslan gündemi ve Doğu Perinçek'in 14 Mayıs seçimlerine dair yaptığı basın açıklamasını yorumladı. Ayvalı konuyla ilgili olarak şunları aktardı:

- İktidarın HÜDA PAR'ı tercih etmesi demek Amerika'dan korktuklarının en somut göstergesidir. Bu, Altılı Masa'nın HDP ile birlikte olmasıyla aynı şeydir.

 Yavuzaslan ise konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

- İktidarın Vatan Partisi'ni ittifakın içine almamasının nedeni Amerika ile denge oluşturmak istemesi olabilir.
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