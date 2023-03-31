Serhan Bolluk ve Taceddin Kutay değerlendirdi: "Sonuçlarını 15 Mayıs'tan itibaren yaşayacağız"

Gün Ortası programına konuk olan Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serhan Bolluk ve Akşam Gazetesi Yazarı Taceddin Kutay, meclisteki partilerin Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay vermesi konusunu masaya yatırdı.

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Gün Ortası programına konuk olan Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serhan Bolluk ve Akşam Gazetesi Yazarı Taceddin Kutay, meclisteki partilerin Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay vermesi konusunu masaya yatırdı. Bolluk bu kararın son derece yanlış olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

- NATO, ABD'dir. Millet İttifakı da Cumhur İttifakı da buna onay verdi. Türkiye'nin güvenliğini, bağımsızlığını korumanın yolu bu mudur? NATO, Türkiye'nin düşmanıdır. NATO ne derse onu yapan bir Millet İttifakı var. Bir de Amerika'dan korkanlar var. Bu korku Türkiye üzerindeki tehditleri arttıracaktır. Bunun sonuçlarını 15 Mayıs'tan itibaren yaşayacağız.

 Kutay ise bu gelişmelerin Türkiye'den ziyade Rusya'yı ilgilendirdiğini ifade ederek "Bu, Rusya'yı, Rusya'nın batısından kuşatma projesinin bir parçası." diye konuştu. Orta vadede Türkiye'nin NATO'dan çıkacağını belirten Kutay sözlerine şu ifadelerle son verdi: "Türkiye, kendi istikbalini NATO'da göremez, böyle bir lüksümüz yok bizim."

# Gün Ortası # nato # finlandiya # isveç # rusya

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