Bartu Soral açıkladı: "Türkiye devlet kapitalizmine geçmek zorunda"

Hafta Sonu programına konuk olan Bartu Soral, gündeme ve ekonomiye dair açıklamalarda bulundu. Soral, Türkiye'nin devlet kapitalizmine yani planlı karma ekonomik sisteme geçmek zorunda olduğunu ifade etti. Türkiye'nin bu model dışında kalkınmasının mümkün olmadığını dile getiren Soral "Bu program ciddi biçimde tam bağımsızlıkçıdır ve Türkiye'yi 15 sene içinde dünyanın en güçlü 7 ülkesinden biri haline getirir. Bu yüzden NATO bunu istemez. Mecliste sandalyesi olan hiçbir partide bu program yok." şeklinde konuştu. Ayrıca Soral şunları kaydetti:

- ABD'deki iki partili sistemi Türkiye'ye dayatma gayreti var. İki ittifakın da ekonomik sıkıntılara yönelik bir çözümünü göremiyoruz. NATO'nun Türkiye'de medyayı ve siyaseti nasıl kontrol ettiğini üzülerek görüyoruz. Türkiye'de siyasetin etkin temsilcileriyle halk ayrışmış durumda. ABD, güç kaybediyor. ABD, dünya ekonomisinin bütün dengelerini bozmuş durumda. O finansal işlemler üzerinden kendisi bir organizma gibi büyürken dünyadaki bütün kaynakları da tüketiyor. Türkiye, NATO'ya üye bir ülke ama NATO, PKK/PYD/YPG'ye silah veriyor. İçinde olduğunuz örgüt sizi bölmek üzere teröre silah veriyor ve bunu açıklıyor, gizli yapmıyor.