ABD'nin Doğu Akdeniz planı ne?

Aydınlık Gazetesi İstihbarat Servisi Şefi Tevfik Kadan gündemde yer alan Amerika'nın Doğu Akdeniz üzerindeki planlarını aktardı.

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Gün Ortası programına konuk olan Aydınlık Gazetesi İstihbarat Servisi Şefi Tevfik Kadan gündemde yer alan Amerika'nın Doğu Akdeniz üzerindeki planlarını aktardı. Kadan, ABD karşısında hükümetin Suriye'de geri adım attığını vurguladı. Konuyla ilgili olarak Kadan şu ifadeleri kullandı:

- AK Parti hükümeti, Suriye'de adım atma konusunda ABD'nin kendilerine verdiği güçlü mesajlardan etkilenmiş ve geri adım atmış durumda. ABD Genelkurmay Başkanı'nın gelmesi, uçak gemilerinin indirilmesi hükümetine geri adım attırmış durumda. Bu sürecin ilerlemesinin aciliyeti konusunda Rusya, Suriye ve İran bizden daha istekliler. Geçen her dakika terör örgütünün biraz daha serpilmesine, Amerika'nın biraz daha oraya yerleşmesine neden oluyor. Bundan İran da Suriye de Rusya da rahatsız ama Türkiye bir şekilde ABD'ye iyi mesajlar vermeye çalışıyor seçim sürecinde.
# Gün Ortası # tevfik kadan # doğu akdeniz

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