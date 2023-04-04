Serdar Üsküplü değerlendirdi: Ortak oldukları tek nokta Amerikancılık

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serdar Üsküplü, Altılı Masa'nın politikalarını ve ABD ile olan ilişkilerini masaya yatırdı.

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Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serdar Üsküplü, Altılı Masa'nın politikalarını ve ABD ile olan ilişkilerini masaya yatırdı. Millet İttifakı'nın PKK ve FETÖ ile yapılan mücadeleyi sekteye uğratacak politikalar izlediğini belirten Üsküplü "Ortak oldukları nokta Amerikancılıktır, NATO'dur. " şeklinde konuştu. Ayrıca Üsküplü şunları kaydetti:

- Altılı Masa Washington'da kurgulanmış, Biden tarafından duyurulmuş bir ittifak. O yüzden biz buna "Biden İttifakı" da diyoruz. Bunların tek amacı, mevcut iktidarı yıkıp yerine Amerikancı-Batıcı bir iktidar kurmak. Türkiye'yi yönetemeyecek, kazansalar bile kaosa ve iktidarsızlığa sürükleyecek bir iktidar modeli. Böyle bir ittifaktan kargaşa çıkması kadar doğal bir şey yok. Bu partiler şimdiden kayıkçı kavgasına tutuşmuş durumdalar, milletvekillerini paylaşamıyorlar. İktidar olacak olsalar, meclis ne hale gelecek onu düşünmek lazım. Bunların seçimi kazanması mümkün değil ama ne kadar uyumsuz bir ittifak olduklarını da gösteriyorlar. Ortak oldukları nokta Amerikancılıktır, NATO'dur.
# vatan partisi # altılı masa # abd # Biden

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