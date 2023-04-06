İslam Memiş değerlendirdi: Gram altında yeni rekor gelir mi?

Ünlü Ekonomist İslam Memiş gram altın fiyatlarındaki artış hakkında değerlendirmelerde bulundu. Gram altının TL fiyatının Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi olduğunu belirten Memiş "Orta ve uzun vadede, özellikle Haziran'dan sonra yeni yükselişler, yeni rekorlar gelecektir. Beklentim bu yönde" şeklinde konuştu.