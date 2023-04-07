Mert Nayır açıkladı: EYT'liler ilk maaşlarını ne zaman alacak?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır, gündemdeki EYT konusu ve emekli maaşları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Nayır, yıl sonuna kadar yaklaşık 2 buçuk milyon vatandaşın EYT başvurusunda bulunacağını beklediklerini ifade etti. Nayır "3 Mart tarihinden 31 Mart tarihine kadar 1.6 milyon vatandaşımız başvurusunu yapmış durumda" şeklinde konuştu.