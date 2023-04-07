Mert Nayır açıkladı: EYT'liler ilk maaşlarını ne zaman alacak?
Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır, gündemdeki EYT konusu ve emekli maaşları ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır, gündemdeki EYT konusu ve emekli maaşları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Nayır, yıl sonuna kadar yaklaşık 2 buçuk milyon vatandaşın EYT başvurusunda bulunacağını beklediklerini ifade etti. Nayır "3 Mart tarihinden 31 Mart tarihine kadar 1.6 milyon vatandaşımız başvurusunu yapmış durumda" şeklinde konuştu.
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