Vedat Yenerer değerlendirdi: İyi Parti'de neler oluyor?

Hafta Sonu programına konuk olan gazeteci Vedat Yenerer İyi Parti'de yaşanan liste krizi ve Altılı Masa'ya dair değerlendirmelerde bulundu.

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Hafta Sonu programına konuk olan gazeteci Vedat Yenerer İyi Parti'de yaşanan liste krizi ve Altılı Masa'ya dair değerlendirmelerde bulundu. Yenerer konuyla ilgili olarak " Son dönemeçte özellikle İyi Parti'de genel merkez gizliliği dahilinde korkunç bir kadrolaşma başladı. Her yerde bunu görüyoruz." ifadelerini kullandı. Yenerer, Aytun Çıray içinse "Bence o tweeti hiç atmasaydı daha iyiydi, hiç samimi bulmadım" şeklinde konuştu.

# Hafta Sonu # meral akşener # iyi pari

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