Vedat Yenerer değerlendirdi: İyi Parti'de neler oluyor?
Hafta Sonu programına konuk olan gazeteci Vedat Yenerer İyi Parti'de yaşanan liste krizi ve Altılı Masa'ya dair değerlendirmelerde bulundu.
Hafta Sonu programına konuk olan gazeteci Vedat Yenerer İyi Parti'de yaşanan liste krizi ve Altılı Masa'ya dair değerlendirmelerde bulundu. Yenerer konuyla ilgili olarak " Son dönemeçte özellikle İyi Parti'de genel merkez gizliliği dahilinde korkunç bir kadrolaşma başladı. Her yerde bunu görüyoruz." ifadelerini kullandı. Yenerer, Aytun Çıray içinse "Bence o tweeti hiç atmasaydı daha iyiydi, hiç samimi bulmadım" şeklinde konuştu.
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