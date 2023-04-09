Vedat Yenerer değerlendirdi: İyi Parti'de neler oluyor?

Hafta Sonu programına konuk olan gazeteci Vedat Yenerer İyi Parti'de yaşanan liste krizi ve Altılı Masa'ya dair değerlendirmelerde bulundu. Yenerer konuyla ilgili olarak " Son dönemeçte özellikle İyi Parti'de genel merkez gizliliği dahilinde korkunç bir kadrolaşma başladı. Her yerde bunu görüyoruz." ifadelerini kullandı. Yenerer, Aytun Çıray içinse "Bence o tweeti hiç atmasaydı daha iyiydi, hiç samimi bulmadım" şeklinde konuştu.