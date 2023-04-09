Bilge Kadın Gönül Çil anlattı: "Doğada fizik var matematik var"

Gönül Çil Üreten Türkiye programında, depremler ve doğa ile uyumlu yaşamanın önemi gibi konular hakkında değerlendirmelerde bulundu. Çil "Doğanın kendi içinde bir matematik var bir de fizik var. Fizikte hiçbir şey kaybolmaz. Doğada yaşarken fiziğe de matematiğe de uyacaksın. Uymazsan doğa seni yutar." şeklinde konuştu. Ayrıca Çil şu ifadeleri kullandı:

- Doğanın kendi içinde bir matematik var bir de fizik var. Fizikte hiçbir şey kaybolmaz. Doğada yaşarken fiziğe de matematiğe de uyacaksın. Uymazsan doğa seni yutar. Doğaya karşı gelemezsin. Doğa senden güçlüdür. Doğanın yasalarına uyacaksın. Ayrıntı içinde ayrıntı vardır doğada. Farkındalığın da farkına varacaksın. Yoksa o doğada var olamazsın, yaşayamazsın. Matematik, tarih, coğrafya... Bu üçünü çobanın da bilmesi lazım profesörün de.