Bilge Kadın Gönül Çil anlattı: "Tüketici olarak kabahatliyiz"

Anadolu'nun Bilge kadını Gönül Çil yaşanan deprem felaketine dair çarpıcı tespitlerde bulundu.

Son Güncelleme:

Anadolu'nun Bilge kadını Gönül Çil yaşanan deprem felaketine dair çarpıcı tespitlerde bulundu. Bilge Kadın Çil konuyla ilgili olarak "Biz tüketici olarak kabahatliyiz. Ev almaya gidiyoruz, evin bodrumuna inip kaç kolon var bakmıyoruz. Ev depreme dayanıklı mı bakmıyoruz. Hangi sıva malzemesi kullanılmış ona da bakmıyoruz. Tüketici bilinçsiz olursa bu apartmanlar çöker gider. " ifadelerini kullandı.

# Üreten Türkiye # deprem

Benzer Videolar

İyi Parti'de neler oluyor? İyi Parti'de neler oluyor?
"Doğada fizik var matematik var" "Doğada fizik var matematik var"
"Yedirirler o kurşunu adama" "Yedirirler o kurşunu adama"
"Erdoğan'ın gücü yetmedi" "Erdoğan'ın gücü yetmedi"
Millet İttifakı'nda büyük arıza Millet İttifakı'nda büyük arıza
O partide Kılıçdaroğlu çatlağı! O partide Kılıçdaroğlu çatlağı!
EYT'liler ilk maaşlarını ne zaman alacak? EYT'liler ilk maaşlarını ne zaman alacak?
Gram altında yeni rekor gelir mi? Gram altında yeni rekor gelir mi?
"En çok üzüldüğüm konu..." "En çok üzüldüğüm konu..."
İsrail yine Filistin'e saldırdı İsrail yine Filistin'e saldırdı
"Umudumuzu çaldı bunlar" "Umudumuzu çaldı bunlar"
"Ortak oldukları tek nokta Amerikancılık" "Ortak oldukları tek nokta Amerikancılık"
Çok Okunanlar
1 MEB'den tatil kararı
2 İşte bayram ikramiyeleri ödeme tarihleri
3 50 bin TL ödeme yapılıyor
4 İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi!
5 Meteoroloji'den 9 il için uyarı