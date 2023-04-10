Bilge Kadın Gönül Çil anlattı: "Tüketici olarak kabahatliyiz"

Anadolu'nun Bilge kadını Gönül Çil yaşanan deprem felaketine dair çarpıcı tespitlerde bulundu. Bilge Kadın Çil konuyla ilgili olarak "Biz tüketici olarak kabahatliyiz. Ev almaya gidiyoruz, evin bodrumuna inip kaç kolon var bakmıyoruz. Ev depreme dayanıklı mı bakmıyoruz. Hangi sıva malzemesi kullanılmış ona da bakmıyoruz. Tüketici bilinçsiz olursa bu apartmanlar çöker gider. " ifadelerini kullandı.