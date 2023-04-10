Engin Avcı: "Erdoğan'ın gücü yetmedi"

Gazeteci Engin Avcı, 14 Mayıs seçimlerine ve seçimden sonra oluşacak genel tabloya dair analizler yaptı. Avcı "Şu anda AK Parti iktidar ama bu ülkede muktedir değil. 20 senedir iktidar ama gücü yetmiyor." şeklinde konuştu. Avcı konuyla ilgili olarak şunları vurguladı:

- Bu ülke savaşa gebe. Öyle küçük bir savaştan bahsetmiyorum. Bu savaşın, 14 Mayıs seçimleriyle anahtarı çözülecek. Hainlerin anahtarı, hainlerin masası 14 Mayıs'ta kilidi açarsa savaşa gerek kalmadan Türkiye teslim alınacak. Velev ki kilit açılmadı, ihanet şebekesi kaybetti. İşte o zaman Türk siyasetinde sağlam bir genel temizlik olur. Ne Kılıçdaroğlu kalır ne Sarıgül kalır ne Akşener ne Davutoğlu ne kraliçeciler... Hiç kimse kalmaz. Ülkede gerçek iktidar, muktedir hale gelir. Şu anda AK Parti iktidar ama bu ülkede muktedir değil. 20 senedir iktidar ama gücü yetmiyor. Hala gladyonun Milli Eğitim'deki, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndaki, Gençlik Spor Bakanlığı'ndaki hücrelerine Tayyip Erdoğan'ın bizzat gücü yetmedi. Devlet sistemimizde sıkıntı var. Bu devletin yönetim mekanizmaları arasında yapısal değişiklik şart. Küçük değişikliklerle olmaz. Bir bakana, cumhurbaşkanı veya başbakan yetkisi vermezsen olmaz bu iş. Bir savcının başbakandan çok yetkisi var bu ülkede.