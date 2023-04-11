Kazım Yurdakul ve Serhan Bolluk değerlendirdi: HDP'ye seçim yardımı gitti

Araştırmacı Yazar Kazım Yurdakul ve Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serhan Bolluk seçim gündemi ve Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren konulara dair değerlendirmelerde bulundu.

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Araştırmacı Yazar Kazım Yurdakul ve Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serhan Bolluk seçim gündemi ve Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren konulara dair değerlendirmelerde bulundu. Yurdakul " Bu cumhurbaşkanlığı seçiminde biz 'Manda mı yoksa bağımsızlık mı?' seçimi yapacağız. 'Milletin adayı mı yoksa terörün adayı mı?' bunun seçimini yapacağız." derken Bolluk ise " FETÖ'cüsü, PKK'lısı, uyuşturucu kaçakçısı fink atıyorlar listelerde. Bu kadar ayağa düşmüş bir seçim, sistemin bu kadar çürüdüğü bir seçim Türkiye'de hiç olmadı. Bu kadar büyük çürümeyi Türkiye kaldırmaz, bu sistem değişecek." ifadelerini kullandı.

# Günlük # serhan bolluk # vatan partisi # seçim

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