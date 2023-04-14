Doğu Perinçek: "AK Parti Altılı Masa'nın kuyruğundan koşuyor"

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek AK Parti'nin seçim beyannamesini değerlendirdi. Perinçek şunları kaydetti:

- Neresi milli bu beyannamenin? NATO mu, Amerika mı, Avrupa Birliği mi yerli-milli yoksa özelleştirme mi yerli milli? Bunların hepsi gayri milli, küresel, emperyalist. AK Parti'nin açıkladığı seçim beyannamesi, küresel merkezlerin Türkiye'ye dayattığı program. 1980'den beri uygulanan ve Türkiye'yi bugün 500 milyar dolar borç batağına batıran program.