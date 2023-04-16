Prof. Dr. Emin Gürses o tehlikeye dikkat çekti! :"Uzaktan eğitim ABD projesidir"

Prof.Dr. Emin Gürses, uzaktan eğitimin tüm dünyada yaygınlaştırılmasının bir Amerikan projesi olduğuna dair açıklamalarda bulundu.

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Prof.Dr. Emin Gürses, uzaktan eğitimin tüm dünyada yaygınlaştırılmasının bir Amerikan projesi olduğuna dair açıklamalarda bulundu. Gürses konuyla ilgili olarak "Amerika bunu kendi yapıyor mu? İngiltere yapıyor mu? Sen niye yapıyorsun?" şeklinde konuştu.

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