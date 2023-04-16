Prof.Dr. Emin Gürses: "NATO Amerika demektir"

Prof.Dr. Emin Gürses,, katıldığı İşin Aslı programında Amerika'nın NATO'ya neden Türkiye'yi aldığına dair önemli açıklamalarda bulundu.

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Prof.Dr. Emin Gürses,, katıldığı İşin Aslı programında Amerika'nın NATO'ya neden Türkiye'yi aldığına dair önemli açıklamalarda bulundu. Amerika'nın güvenlik çıkarlarına katkı yapmak için Türkiye'nin NATO'ya alındığını ifade eden Gürses "NATO demek Amerika demektir. İngiltere de Amerika'nın Avrupa'daki temsilcisidir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika, uluslararası sistemi yapılandırmış." ifadelerini kullandı.

# İşin Aslı # nato # emin gürses # türkiye # abd

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