Doğu Perinçek:"Vatan Partisi listelerinde 198 genç var"

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Vatan Partisi'nin milletvekili aday kadrosunun özelliklerinden ve Türkiye için gerekliliğinden bahsetti. Perinçek aday listeleri hakkında "Bizim adaylarımız Türkiye'yi zorluklardan çıkaracak birikime, bilgiye, cesarete sahip adaylar. Kendilerini ispatlamışlar hayatın çeşitli alanlarında." şeklinde konuştu.