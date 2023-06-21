Nusret Senem'den iktidara NATO eleştirisi: "Bedeli ağır olur!"

• Avukat Nusret Senem, İsveç’in NATO’ya üyelik sürecinde Türkiye’nin alacağı tavrın nasıl olması gerektiğine dair konuştu. Senem, iktidarın izlediği denge politikalarını Abdülhamit dönemi politikalarına benzeterek “ Bu politikaların bedeli ağır olur” şeklinde konuştu. Bunların dışında Nusret Senem şu sözleri dile getirdi:

- İsveç’in NATO’ya katılması ABD’nin Türkiye üzerindeki tehdidinin büyümesi anlamına gelir. Terörün kaynağı, besleyicisi Amerika’dır. NATO’nun doğuya doğru genişlemesine oy veren hiçbir şekilde milliyetçi olamaz. Üzerimize gelen tehdit daha fazla büyümesin diye denge politikası uygulanıyor. Ben bu politikayı Abdülhamit politikalarına benzetiyorum. Bu politikalarla müttefikiniz olacak güçleri tereddütlü hale getiriyorsunuz aslında. Abdülhamit gibi değil Atatürk gibi olun, bocalayıp duruyorsunuz!