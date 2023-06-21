Prof. Dr. Emin Gürses ABD derin devleti CFR'yi anlattı!

• Prof. Dr. Emin Gürses, CFR’nin kimlerle bağlantılı olduğundan yeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Erkan’ın CFR üyeliğine kadar birçok konuda gündeme ışık tuttu. Emin Gürses konuya dair şu ifadeleri kullandı:

- CFR, 1921 yılında kurulmuş, 1922’de de “Foreign Affairs” diye bir dergi çıkarıyor. Bugün hala o dergi var. CFR’nin içinde CIA yetkilileri, liberal ekonomiyi savunan profesörler, siyasetçiler, ABD’nin dünya gücü olmasını savunanlar var. Her türlü insan var. Bunlar devletle birinci dereceden bağlantılı. Rahmetli Erol Bilbilik bunun kitabını yazmıştır. Bu CFR devletin politikalarını belirleyen, devletle içli dışlı olan bir kurum. CFR devletin politikalarını yönlendirmiş ve dergi üzerinden dünyaya duyurmuş. CFR’ye Amerikan derin devletinin bir kurumu gibi bakmak lazım.