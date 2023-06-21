Halil Nebiler yorumladı: CIA'nın yeraltı ordusu "Gladyo" resmen belgelendi!

• Aydınlık Gazetesi’nin haberinde İngiltere Dışişleri Bakanlığı arşivinde gizliliği kaldırılan belgelerin, Gladyo’nun NATO üyesi ülkelerde gerçekleştirdiği operasyonları nasıl yaptığı gibi bilgileri içeriyor. Halil Nebiler ise konu hakkında şunları ifade etti:

- Gladyo artık varlığını Türkiye’de sürdüremez noktaya geldi. Peki neden? Bakın Türkiye, emperyalizme karşı dünyada ilk kez silahlı mücadele veren vatandır. Burada her şeyi çıkartırsınız ama vatanseverliği ortadan kaldıramazsınız. Türk milletinin en hassas olduğu şey bağımsızlığı ve egemenliğidir. Bu bağımsızlık aşkı, bu bağımsızlığı sürekli herkese aşılayacak aydınları da ortaya çıkardı. Onlar, Gladyo ve NATO konusunda Türkiye’yi her zaman uyardılar ve dünyada ilk defa Türk milleti bu yapılanmayı tekme tokat ezdi 15 Temmuz gecesi. Ancak bu iş daha bitmedi, daha da ezeceğiz.