Dr. Doğu Perinçek: "Milliyetçiliğin sınav verdiği yer NATO oylamasıdır"

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, NATO-Türkiye ilişkilerine dair önemli saptamalarda bulundu. Perinçek, NATO'ya karşı savaşırken şehit olan askerlerimizin cenazelerine katılan "Devlet Büyükleri'nin" tavrını tam bir sahtekarlık olarak nitelendirdi. Perinçek şu ifadeleri kullandı:

- NATO'ya oy veren bir Mllletvekilinin, bir partinin şehitlerden ve Mehmetçik'lerden söz etmesi bir sahtekarlıktır. Sen NATO'ya oy veriyorsun ondan sonra o NATO Mehmetçik'i öldürüyor. Sen de onun cenazesinde kara gözlüklerini takıp sahtekar bir şekilde Fatiha okuyorsun. Onların okuduğu Fatiha da bir sahtekarlıktır. Biden gelse o cenazeye katılıp Fatiha okusa, başka bir adam mı olacak? NATO'ya verdiğin oyla Mehmetçik'e atılan her kurşuna onay veriyorsun. O kara gözlükler sizin maskeniz!