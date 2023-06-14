Dr. Doğu Perinçek: "Milliyetçiliğin sınav verdiği yer NATO oylamasıdır"

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, NATO-Türkiye ilişkileri hakkında önemli açıklamalar yaptı. Perinçek konuyla ilgili olarak "Milliyetçiliğin sınav verdiği yer NATO oylamasıdır" şeklinde konuştu.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, NATO-Türkiye ilişkilerine dair önemli saptamalarda bulundu. Perinçek, NATO'ya karşı savaşırken şehit olan askerlerimizin cenazelerine katılan "Devlet Büyükleri'nin" tavrını tam bir sahtekarlık olarak nitelendirdi. Perinçek şu ifadeleri kullandı:

- NATO'ya oy veren bir Mllletvekilinin, bir partinin şehitlerden ve Mehmetçik'lerden söz etmesi bir sahtekarlıktır. Sen NATO'ya oy veriyorsun ondan sonra o NATO Mehmetçik'i öldürüyor. Sen de onun cenazesinde kara gözlüklerini takıp sahtekar bir şekilde Fatiha okuyorsun. Onların okuduğu Fatiha da bir sahtekarlıktır. Biden gelse o cenazeye katılıp Fatiha okusa, başka bir adam mı olacak? NATO'ya verdiğin oyla Mehmetçik'e atılan her kurşuna onay veriyorsun. O kara gözlükler sizin maskeniz!
# Çıkış Yolu # Perinçek # türkiye # nato

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